سياسية

سلطة الطيران ومجموعة صافات يبحثان خارطة طريق لتقوية البنية التحتية للتشغيل والمطارات

2024/12/17
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بحث مدير عام سلطة الطيران المدني السيد/ ابوبكر الصديق محمد عبدالله، خلال لقائه بمجموعة صافات للطيران، تطوير صناعة الطيران والعمل على اعداد خارطة طريق لدراسة وتقوية البنية التحتيه في مجال التشغيل والمطارات والطائرات العاملة والكوادر الفنيه.
و تناول اللقاء دعم الجهود المشتركة نحو طرح رؤيا مستقبليه للوضع الراهن والمستقبلي لاعادة بناء مادمرته الحرب واعادة الاعمار من اجل تطوير صناعة الطيران والعمل على وضع واعداد خارطة طريق لدراسة وتقوية البنية التحتيه في مجال التشغيل والمطارات والطائرات العاملة والكوادر الفنيه في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وصناعة الطيران.
سونا

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