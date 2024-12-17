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رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ينعي الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية ومحافظ البنك المركزى الأسبق

2024/12/17
محمد خير الزبير - المركزي
محافظ ينك السودان المركزي 9/2018
ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ومديرى عموم المصارف المغفور له باذن الله
الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية ومحافظ البنك المركزى الأسبق الذي وافته المنية بالقاهرة
كان الفقيد من أميز الذين اعطوا كثيرا لوطنهم وأمتهم في مجال العمل المالي والمصرفي وكان متجردا وعفيف اليد واللسان وكانت فترات عمله كمحافظ للبنك المركزي ووزيرا للمالية من اكثر الفترات انجازا
والفقيد هو ابن عم رئيس الاتحاد الأسبق حاتم عبد الله آلزببر وشقيق المرحوم محجوب الزبير
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والهم اهله وذويه وزملاءه في العمل الصبر والسلوان
انا لله وإنا إليه راجعون
سونا

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