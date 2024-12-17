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رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ينعي الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية ومحافظ البنك المركزى الأسبق
ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ومديرى عموم المصارف المغفور له باذن الله
الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية ومحافظ البنك المركزى الأسبق الذي وافته المنية بالقاهرة
كان الفقيد من أميز الذين اعطوا كثيرا لوطنهم وأمتهم في مجال العمل المالي والمصرفي وكان متجردا وعفيف اليد واللسان وكانت فترات عمله كمحافظ للبنك المركزي ووزيرا للمالية من اكثر الفترات انجازا
والفقيد هو ابن عم رئيس الاتحاد الأسبق حاتم عبد الله آلزببر وشقيق المرحوم محجوب الزبير
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والهم اهله وذويه وزملاءه في العمل الصبر والسلوان
انا لله وإنا إليه راجعون
سونا