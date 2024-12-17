رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ينعي الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية ومحافظ البنك المركزى الأسبق

كان الفقيد من أميز الذين اعطوا كثيرا لوطنهم وأمتهم في مجال العمل المالي والمصرفي وكان متجردا وعفيف اليد واللسان وكانت فترات عمله كمحافظ للبنك المركزي ووزيرا للمالية من اكثر الفترات انجازا