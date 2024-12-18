بحث تقديم خدمات قنصلية للسودانيين بالدول التي لا توجد بها بعثات دبلوماسية

التقى وزير الخارجية، د. علي يوسف، بمكتبه الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، د. عبدالرحمن سيد أحمد.

وناقش اللقاء أوضاع السودانيين في الخارج والدور المهم الذي يقوم به العاملون السودانيون بالخارج في دعم أسرهم وذويهم، خاصة بعد الحرب التي تسببت في تشريد أعداد كبيرة من المواطنين داخل وخارج البلاد.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء، أوضح وزير الخارجية أن اللقاء تناول سبل تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك استخراج جوازات السفر، من خلال إرسال بعثات من إدارة الجوازات إلى أماكن تواجد السودانيين في الدول التي لا توجد بها سفارات أو قنصليات.

كما أشاد الطرفان بمواقف الجاليات السودانية في الخارج ودعمها المستمر للقوات المسلحة.