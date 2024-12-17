شاهد بالفيديو.. “كيكل” يبشر المواطنين: (اكتملت كل الترتيبات وخلال ساعات أي زول يخت سريره في بطن بيته)

بشر قائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, المواطنين السودانيين, الذين نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش, والدعم السريع, في أبريل من العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطب “كيكل”, جمع غفير من جنوده وجنود القوات المسلحة, التي انضم إليها مؤخراً.

وأكد قائد درع الشمال في حديثه اكتمال كافة الترتيبات للسيطرة على ولاية الجزيرة وبقية الولاية التي اقتحمتها قوات الدعم السريع, والتي وصفها بعديمة الانسانية .

وقال بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (اكتملت كل الترتيبات وخلال ساعات أي زول يخت سريره في بطن بيته).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين