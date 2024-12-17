شاهد بالفيديو.. من مقر إقامته بكندا.. الكوميديان جمال عبد الرحمن يسخر من نفسه: (بقيت أشبه الكوزات الشينات البطلعن المسيرة ويهتفن سير سير يا البشير والكوزات السمحات حالياً في تركيا)

أثار الكوميديان السوداني, جمال عبد الرحمن, ضحكات متابعيه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج الكوميديان الشهير في مقطع فيديو من مقر إقامته بكندا, التي هاجر لها قبل سنوات.

وأثار الكوميديان ضحكات متابعيه بعد سخريته من نفسه قائلاً: (بقيت أشبه الكوزات الشينات البطلعن المسيرات الداعمة للرئيس السابق عمر البشير).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الكوزات الشينات بطلعن للمسيرة من الساعة الرابعة صباحاً لتجهيز الأكل ومجابهة النيران).

وأضاف: (لكن الكوزات السمحات لا يخرجن في المسيرة وديل حالياً مقيمات بالدولة العثمانية يقصد دولة تركيا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين