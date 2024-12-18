جامعة النيلين تجيز أكثر من (٣١٧٢) شهادة للبكالريوس و(٢٦٢) للدراسات العليا

عقد مجلس أساتذة جامعة النيلين إجتماعا اسفيريا الثلاثاء لإجازة الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالريوس والدبلومات التقنية تشمل أكثر من (٣١٧٢) طالب وطالبة في مرحلة البكالريوس و(٢٦٢) طالب وطالبة للدراسات العليا.

وقال بروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم مدير الجامعة في تصريحات صحفية أثناء الإجتماع من بورتسودان، إن إنجاز هذه الخطوة تم بفضل التقدم في الجانب الأمني الذي حدث بجهود القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الأخرى والذين يسدون الثغور في الخطوط الأمامية، مثنياً على جهود القوات وهي تخوض معركة الكرامة والعزة والشموخ، مشيدا بجهود الشباب الواعد العامل بالجامعة.

واضاف بروفيسور الهادي “نسعى لإسناد الدولة في هذه الفترة في إطار الخدمة التعليمية وإستمرار هذه العملية في هذه الظروف”، مؤكدا أن هذه الجهود لم ولن تتوقف .

وزف البشرى لأسر الطلاب بالخدمة التي تقدمها جامعة النيلين المتمثلة في خدمة التقديم الإلكتروبي للشهادات، مبينا أن هذه الشهادات التي ستجاز اليوم يمكن التقديم لاستلامها مباشرة إعتباراً من بعد غد الخميس، منوها الى ان الجامعة تستخرج الشهادات وتقوم بتوثيقها في وزارتي التعليم العالي والخارجية ثم ترسلها للطلاب الخريجين في مواقع تواجدهم في أي مكان بالعالم.

سونا