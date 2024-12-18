صحة الخرطوم تجيز خطة الطوارئ الصحية لتغطية امتحانات الشهادة السودانية

وأعلنت اللجنة في اجتماعها عن البدء بخطة الإسعاف الأولي تبدأ يوم غد الاربعاء ١٩ديسمبر قبل انطلاقة الامتحانات والمتمثلة في جرعة من فايتمين (أ) لطلاب الممتحنين لكونه من المغذيات المهمة للبصر وتحسين الرؤية والنمو وتقوية المناعة، فضلاً عن توفير عيادات لصحة النفسية والتغذية الصحية، على أن تقدم الخدمة عبر المراكز الصحية المختلفة خلال فترة عملها اليومية، وأمن الاجتماع على عدد من الحزم التي تقتضيها التغطية الصحية لامتحانات الشهادة السودانية و من جهتهم أكد مدريرو الادارات المختصة باللجنة على جاهزيتهم لتنفيذها من الآن وخلال فترة انعقاد الامتحانات وحتى الانتهاء منها.

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