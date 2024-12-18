سياسية
صحة الخرطوم تجيز خطة الطوارئ الصحية لتغطية امتحانات الشهادة السودانية
أجازت لجنة الطوارئ الصحية لامتحانات الشهادة السودانية خطتها المعنية بتغطية مراكز الامتحانات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وآليات تنفيذها طيلة فترة الامتحانات، وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة دكتور احمد البشير فضل الله نائب مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم رئيس اللجنة وبحضور مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية دكتور سناء جمال سليمان ومدير إدارة الطوارئ والاوبئة استاذ محمد التجاني ومدير الإسعاف المركزي والصيدلة والأمداد وإدارة الصحة المدرسية، وناقشت اللجنة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتغطية مراكز الامتحانات بالكوادر الصحية لتقديم الخدمة للممتحنين.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها عن البدء بخطة الإسعاف الأولي تبدأ يوم غد الاربعاء ١٩ديسمبر قبل انطلاقة الامتحانات والمتمثلة في جرعة من فايتمين (أ) لطلاب الممتحنين لكونه من المغذيات المهمة للبصر وتحسين الرؤية والنمو وتقوية المناعة، فضلاً عن توفير عيادات لصحة النفسية والتغذية الصحية، على أن تقدم الخدمة عبر المراكز الصحية المختلفة خلال فترة عملها اليومية، وأمن الاجتماع على عدد من الحزم التي تقتضيها التغطية الصحية لامتحانات الشهادة السودانية و من جهتهم أكد مدريرو الادارات المختصة باللجنة على جاهزيتهم لتنفيذها من الآن وخلال فترة انعقاد الامتحانات وحتى الانتهاء منها.
سونا