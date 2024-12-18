والي الخرطوم يدعو شركة سوداني للمساهمة في عمليات إعادة الاعمار

تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الدعم الكبير الذي قدمته شركة سوداني لوزارة الصحة وهو عبارة عن أجهزة ومعدات للمعامل وبنوك الدم وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع في ظل الحرب التي استهدفت البنى التحتية لقطاع الصحة بصورة ممنهجة وحضر التسليم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ودكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة وعدد من المسئولين بالولاية.

وشكر والي الخرطوم شركة سوداني من خلال مبادرتها (شكرا سوداني) ودعمها للقطاع الصحي باعتباره أكثر القطاعات تأثرا بالحرب كما أشار لمساهمات وزارة الصحة الاتحادية للقطاع الصحي بالولاية وإعادة الإعمار للعديد من المؤسسات الصحية وقال أن سوداني من اكبر الشركات في مجال الاتصالات بالبلاد ولها تواصل كبير مع الولاية في العديد من المجالات.

ودعا الوالي سوداني للمساهمة في مرحلة الإعمار باعتبارها من أهم المراحل وتحتاج لجهد اسهام كل قطاعات المجتمع ومنظماته وشركاته وقال ستوزع هذه المعدات لأكثر المستشفيات حوجه وبعداله.

مدير عام وزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين أشاد بالدعم الذي قدم لقطاع المعامل بالمستشفيات بامدرمان وسيكون إضافة حقيقة لهذا القطاع المهم الذي شهد تدميرا ممنهجا من المليشيا المتمردة وناشد القطاعات الوطنية للاسهام في الارتقاء بالقطاع الصحي بالولاية .

المهندس مصطفى مؤيد مدير المسئولية المجتمعية بسوداني قال ماقدم يستهدف قطاع المعامل وبنوك الدم وهو مواصلة للدعم الذي قدم من قبل.