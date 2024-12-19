والي الشمالية يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب صالح عبدالوهاب

أدى الأستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية والأستاذ محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والأستاذ مدثر شرف الدين المدير التنفيذي لمحلية دلقو ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي يزور الولاية الشمالية هذه الأيام ادوا واجب العزاء لاسرة الشهيد النقيب صالح عبدالوهاب بدلقو والذي استشهد أمس بمنطقة المقرن بالخرطوم.

وقد حيا الوالي لدى تعازيه اسرة الشهيد حيا ارواح الشهداء الذين نذروا ارواحهم رخيصة فداءا للوطن وعزته وكرامته معربا عن تقديره لمواطني المنطقة الذين يقدمون الدعم والسند للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض اشرس المعارك لتطهير البلاد من المرتزقة والمليشيات المتمردة ونقل سيادته تعازي قيادة الدولة لأسرة الشهيد داعيا المولى عز وجل أن يلحقه بالنبيين والشهداء والصالحين.

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