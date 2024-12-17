حاكم إقليم دارفور يصل العاصمة الروسية موسكو

وصل مساء الثلاثاء حاكم إقليم دارفور ، القائد مني أركو مناوي إلى العاصمة الروسية موسكو بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وكان في استقبال مناوي بمطار موسكو الدولي السيد محمد الغزالي سراج سفير السودان لدى روسيا وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وفي تصريح له، أوضح مناوي أن الهدف من الزيارة يتمثل في عقد لقاءات مع المسؤولين الروس لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.