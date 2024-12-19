سياسية
شمال كردفان تستضيف (34) ألف أسرة نازحة
أشاد والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، بأهل الولاية أفرادا وجماعات ومنظمات ومجتمع مدني من اصحاب المبادرات الذين اسهمو ا بقدر كبير في توفير الخدمات الأساسية من غذاء ومياه وكساء ودواء للنازحين.
وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا، إن مجتمع شمال كردفان تقاسم مع النازحين والفارين من الحرب الخدمات، كاشفا عن وجود عدد (104) ألف أسرة متأثرة بالحرب ومتضررة مابين أسرة نازحة أو مُهجرًة وإما مستضيفة لنازحين مقيمين أو عابرين، بينما يبلغ عدد الاسرة النازحة حوالي (34) ألف أسرة في معسكرات السكن الاضطراري ، بالإضافة إلى (10900) فردا ، بالمقر الموحد للنازحين، وبه أيضا الأسر المستضافة داخل مساكن ذويهم بالأبيض تكاد تصل إلى (30) ألف أسرة.
امتدح الوالي في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للأنباء وتوجد منه نسخة مصورة ضمن قائمة الفيديو بموقع الوكالة في الانترنت، امتدح تعاون أهل الولاية مع إخوانهم النازحين والفارين من ويلات الحرب والعابرين للولاية عبر ثمانية طرق قومية ، والذين تستضيفهم الولاية، مشيرا إلى إن معظمهم يتركزون بصورة كبيرة في محلية شيكان وفي عاصمة الولاية مدينة الأبيض ، مما شكل ضغطا كبيرا على موارد ومقدرات الولاية الاقتصادية ، وقال عبد الخالق ” لابد من الإشادة بأهل الولاية أفرادا وجماعات ومنظمات مجتمع مدني وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقدر كبير في توفير الخدمات الأساسية من غذاء ومياه كساء ودواء مما يحتاجه النازحون بصورة ملحة ، ومع ذلك مازالت هذه الجهود الجبارة غير كافية لضيوف الولاية والمتضررين من أهلها من أسر ضعيفة”.
سونا