شمال كردفان تستضيف (34) ألف أسرة نازحة

أشاد والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، بأهل الولاية أفرادا وجماعات ومنظمات ومجتمع مدني من اصحاب المبادرات الذين اسهمو ا بقدر كبير في توفير الخدمات الأساسية من غذاء ومياه وكساء ودواء للنازحين.

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا، إن مجتمع شمال كردفان تقاسم مع النازحين والفارين من الحرب الخدمات، كاشفا عن وجود عدد (104) ألف أسرة متأثرة بالحرب ومتضررة مابين أسرة نازحة أو مُهجرًة وإما مستضيفة لنازحين مقيمين أو عابرين، بينما يبلغ عدد الاسرة النازحة حوالي (34) ألف أسرة في معسكرات السكن الاضطراري ، بالإضافة إلى (10900) فردا ، بالمقر الموحد للنازحين، وبه أيضا الأسر المستضافة داخل مساكن ذويهم بالأبيض تكاد تصل إلى (30) ألف أسرة.