أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار شهد انطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي، موضحًا أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل صحة المواطنين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه : ” قلبك مع جمال شعبان” أن هناك 2 مليون مصري يعانون من مرض السكر، أي أن هناك 15% من المصريين يعانون من مرض السكر.

ولفت إلى أن الشخص الذي يعاني من السمنة، وعطش، والرغبة في دخول الحمام بطريقة أكثر من الماضي، عليهم عمل التحاليل، لمعرفة هل هذه الأعراض سكر أم هناك شئ آخر.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تملك مصر جميع الأدوية، حتى لا نحتاج للخارج، وأن مدينة الدواء كانت بداية الطريق لامتلاك الأدوية.

صدى البلد