تعطيل الدراسة لجميع المراحل الدراسية بولاية كسلا

أصدرت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا قراراً قضى بتعطيل الدراسة بجميع المراحل الدراسية بالولاية اعتباراً من السبت 21 ديسمبر الجاري نسبة للإستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية،على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 11 يناير من العام الجديد.

وقد أوضح مدير عام وزارة التربية والتوجيه ماهر الحسين محمد علي في تصريح لمراسل صحيفة التيار أن عدد المراكز في الولاية 206 مركز وأن عدد الجالسين 15033 طالب وطالبة فيهم 7583 نازح، وأضاف أن التجهيز للإمتحانات الشهادة الثانوية يسير بصورة طيبة. وأنه يتوقع تفوق الطلاب من هذه الولاية. وطمأن المواطنين أن إجراء تعطيل الدراسة فقط يجئ لتهيئة الظروف المثالية لقيام الامتحانات وأنه بعد نهايتها مباشرة ستستأنف الدراسة بصورة طبيعية.

التيار