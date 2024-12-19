سياسية
جبريل إبراهيم: اوباش المليشيا يرتكبون جرائم الابادة الجماعية والعالم لا تعنيه أرواح السودانيين
قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس حركة العدل والمساواة ان أوباش الدعم السريع يرتكبون كل يوم جرائم حرب و جرائم إبادة جماعية، مبينا ان المجتمع الإقليمي والدولي لا تعنيه أرواح السودانيين إلا إذا أراد إستخدامها لأجنداته الخاصة.
جاء ذلك في منشور له بصفحته على منصة فيس بوك اليوم، داعياً بالرحمة لشهداء سوق المواشي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وكل الذين سبقوهم إلى جنات الخلد في أركان الوطن العزيز.
سونا