تعاني من الأرق.. 7 أطعمة تساعدك على النوم

يلعب النوم دورا حاسما في الحفاظ على عمل العقل والجسم بشكل صحيح، فهو يساعدنا في بناء جهاز مناعي أقوى، ويحسن الصحة العقلية والجسدية ويزيد الإنتاجية.

وإذا لم تحصل على 7 إلى 8 ساعات من الراحة الجيدة الموصى بها كل ليلة، فأنت معرض لخطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وضعف الجهاز المناعي وحتى الاكتئاب.

يقول غوش أكس، أخصائي التغذية السريرية: “من الأفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات حتى يتوفر لجسمك الوقت لهضم الطعام قبل الذهاب إلى النوم، مما يقلل أيضا من فرص إصابتك بمشاكل ارتداد الحمض المعوي”.

وأضاف: “من الممكن أن يؤدي نقص فيتامين د أو المغنيسيوم إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات E و C و B12 و B6 قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم.

هذه هي أفضل اختيارات أكس للأطعمة التي تساعد على النوم:

الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الكينوا.

البروتينات مثل الدواجن والأسماك.

الخضروات.

البيض الطازج.

الموز والكيوي والبرتقال والتوت والفواكه الأخرى.

الحليب والزبادي.

المكسرات، مثل اللوز والكاجو.

سكاي نيوز