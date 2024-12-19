سياسية
السودان يطالب اوغندا باعتذار رسمي عن التعليقات المسئية والخطيرة لابن موسفيني
طالب السودان، الحكومة الأوغندية باعتذار رسمي عن التعليقات المسيئة والخطيرة التي نشرها القائد العام لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، إبن الرئيس موسفيني، أمس على منصة إكس، والتي، هدد فيها بالاستيلاء على الخرطوم، فور تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتخب لمنصبه.
كما طالب في بيان للخارجية السودانية ،الاربعاء، الإتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إدانة هذه التصريحات، وما تنطوي عليه من تهديد واضح للأمن الإقليمي والدولي وإساءة للأفارقة.
واعتبر البيان هذه التعليقات، طائشة وغير مسؤولة، وتمثل خروجا كاملا على قواعد سلوك شاغلي المواقع العليا الرسمية والعسكرية من تعقل وانضباط وانتقاء الألفاظ.
وقال إن هذه التعليقات تجسد سابقة شاذة ودركا مؤسفا من الاستخفاف بالقانون الدولي وأعراف التعامل بين الدول ومقتضيات الإحترام المتبادل بين الشعوب الشقيقة والصديقة.
وأضافت حكومة السودان في بيانها، إن التهديد بالحرب واستباحة سيادة الدول وتحدي ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وقواعد القانون الدولي أخطر من أن تكون موضوعا للعبث والبحث عن الأضواء و الإدهاش.
سونا