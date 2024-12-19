والي النيل الأبيض : النيل الأبيض ستكون مقبرة للمليشيا المتمردة

حيا الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية والمستنفرين والمقاومة الشعبية المشاركين في معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الاربعاء للدفاعات المتقدمة في منطقة الاعوج وتقديم قافلة الدعم والإسناد التي قدمتها المقاومة الشعبية بمحلية كوستي بتكلفة أكثر من ٨٠ مليون جنيه مساهمه من التجار والزراع والرعاة وقبيلة الهوسا بكوستي وتحتوي القافلة على مواد غذائية وعجول وخراف ، بمشاركة اللواء الركن جمال جمعة قائد ثاني الفرقة 18 مشاه ، واللواء معاش سيف اليزل محمد خالد رئيس المقاومة الشعبية بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية القطينة والمدير التنفيذي لمحلية كوستي ورئيس وأعضاء لجنة المقاومة الشعبية بمحلية كوستي.

واكد الوالي ان منطقة الاعوج ستكون عصية على المليشيا المتمردة وأن النيل الابيض ستكون مقبرة للنهابين الذين يريدون أن يعبروا عبر النيل الابيض . وامتدح كل الجهات التي ساهمت في دعم القوات المسلحة منذ بداية معركة الكرامة . ودعا المواطنين لعدم الالتفات للشائعات وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزة للتصدي لأي محاولة للمليشيا المتمردة في جبهات الولاية.

من جانبه قال اللواء جمال جمعه قائد ثاني الفرقة الثامنة عشر مشاه مشرف القطاع الشمالي بالنيل الأبيض ان هذه القافلة تجسيد قيم ومعاني الوطنية الحقة لمجتمع النيل الأبيض الذي بذل الغالي والنفيس من أجل دعم واسناد القوات المسلحة . واكد ان منطقة الاعوج هي رمزية للفرقة الثامنة عشر مشاه تتكسر تحتها كل هجمات المليشيا والمرتزقة ، واشار إلى ان قواته تصدت في هذه المنطقة اكثر من تسعه هجوم مباشر من المتمردين تكسرت تحت أقدام واشاوس القوات المسلحة وتكون نهاية مليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة بإذن الله ، وأعرب عن شكره لحكومة الولاية واللجنة العليا للاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بالولاية ومكونات المجتمع لجهودهم الكبيرة في تجهيز القوافل للقوات المتمركزة في جميع محاور الولاية . وأرسل سيادته صوت شكر خاص من قيادة الفرقة للسيد والي ولاية النيل الأبيض لوقفته الكبيرة مع القوات المسلحة ودعمه لكل جبهات القتال وإصراره على المخاطرة بنفسه من أجل الوصول للقوات المتقدمة في جميع المحاور المتقدمة

وفي ذات السياق حيا الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية القطينة المقاومة الشعبية بالولاية ومحلية كوستي وهي تقف اليوم موقف مشهود ومشرف مع القوات المسلحة رمز العزة والكرامة والشموخ بارتكاز منطقة الاعوج ، وقال ان محلية القطينة ستوجه كافة امكانياتها والمقاومة الشعبية سند ودعم للقوات المسلحة بهذه المنطقه ونحن جنود مجنده مع القوات المسلحة ، وأشار إلى ان الترتيبات للفترة القادمة ستواصل الدعم لكل المحاور المتقدمة .

واكد ان محلية القطينة تعمل على تسيير قافلة كبيرة تنتظم جميع وحدات المحلية لهذا الارتكاز الذي يمثل صمام الأمان لمحلية القطينة وولاية النيل الأبيض.

فيما اكد اللواء سيف اليزل محمد خالد رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية تجلي وحدة الجيش مع الشعب عبر هذه القافلة التي تعكس المتابعة الدقيقة لمكونات المجتمع لانتصارات الجيش والتضحيات التي قدمها في هذه المعركة ، وثمن الجهود المقدرة للقوات المسلحة التي تمسك زمام وحدة وأمن واستقرار السودان لافتا إلى ان الجميع في هذه المرحلة تواقون للانتصار الكبير وتحرير البلاد من دنس المليشيا المتمردة.

وفي ذات الصدد ابان الاستاذ محمد يوسف خليفه ممثل المقاومة الشعبية بمحلية كوستي ان هذه القافلة تم تجهيزها بتكلفة مالية بلغت ثمانين مليون جنيه مساهمة من التجار والزراع والرعاه وقبيلة الهوسا بكوستي وهي تحتوي على مواد غذائية وعجول وخراف مقدمة للقوات المسلحة كدفعه أولى بإشراف ومتابعة ميدانية من المدير التنفيذي لمحلية كوستي وقيادات المقاومة الشعبية بالمحلية.