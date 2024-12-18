عضو السيادي صلاح الدين آدم يؤكد دعمه لمشروعات القوى الشبابية لإعمار ما دمرته الحرب

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ صلاح الدين آدم تور دعمه ورعايته لكافة برامج ومشروعات الشباب الموجهة نحو المساهمة في قضايا إعادة بناء الدولة السودانية وإعمار ما دمرته الحرب.

جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بمكتبه وفد القوى الشبابية السودانية برئاسة الاستاذ موسى محمد توم الهزيل، بحضور وزير الشباب والرياضة الاتحادي هزار عبدالرسول العجب.

وإطلع سيادته على أهداف وبرامج القوى الشبابية السودانية وأنشطتها المختلفة فى الفترة الماضية علاوة على برامجها وخططها المستقبلية.

من جانبه أوضح رئيس القوى الشبابية السودانية موسى محمد توم في تصريح صحفي أنهم قدموا تنويرا لعضو السيادي حول تنظيم المؤتمر القومي الأول للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة إلى جانب ترتيبات قيام مؤتمر الشباب الأفريقي ببورتسودان بمشاركة 55 دولة إفريقية.