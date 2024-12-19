سياسية

مناوي: أتيحت لنا فرصة استثنائية للقاء بأخوتنا السودانيين في موسكو

2024/12/19
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إنه خلال زيارتنا لجمهورية روسيا الاتحادية وبدعوة كريمة من طاقم السفارة السودانية أتيحت لنا فرصة استثنائية للقاء بأخوتنا السودانيين في موسكو. لقد كان لهذا اللقاء طابع خاص حيث انخرطنا في نقاشات معمقة حول أوضاعهم في الغربة، وتبادلنا الأخبار حول أهل السودان، بالإضافة إلى المآسي التي يعاني منها إقليم دارفور.
أجرينا حوارًا مطولًا حول مستقبل السودان وسبل إنهاء النزاع ، وكانت الأجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل ، أود أن أعبر عن عميق امتناني لطاقم السفارة السودانية وللجالية في موسكو على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، نأمل أن تنتهي الحرب قريبًا لنلتقي في وطننا العزيز بعيدًا عن أي صراع.
رصد وتحرير – “النيلين”

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