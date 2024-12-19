نجوم منتخبنا يصلون لبنغازي.. وعراقيل لوجستية تؤخر تأخر رئيس البعثة ورمضان عجب

وصل لاعبو فريقي الهلال والمريخ إلى مدينة بنغازي الليبية، استعدادًا للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني لمواجهة إثيوبيا في المباراة الحاسمة، المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وشهد وصول البعثة بعض التأخيرات، حيث تعذر وصول رئيس البعثة أسامة عطا المنان، بالإضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الفني وقائد المنتخب رمضان عجب، بسبب مشاكل في حجوزات الطيران والإجراءات الأمنية.

وأكدت مصادر من داخل المنتخب أنه من المتوقع وصول الجهاز الفني ورمضان عجب صباح الغد إلى بنغازي، للانضمام إلى بقية أعضاء الفريق واستكمال الاستعدادات للمباراة الهامة.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض أولى مناوراته التدريبية في بنغازي استعدادًا لمواجهة إثيوبيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

نادينا