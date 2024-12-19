وفاة مؤلفة سلسلة “توبسي” و”تيم” عن عمر يناهز ٩٦ عامًا

توفيت الكاتبة الشهيرة جان آدمسون عن عمر يناهز 96 عامًا، تاركة خلفها إرثًا أدبيًا مميزًا، أبرز معالمه سلسلة كتب الأطفال الشهيرة توبسي وتيم. وأعلنت عائلتها نبأ وفاتها في بيان مؤثر، وأكدته دار النشر “ليدي بيرد”، وفقًا لتقرير صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وأفادت العائلة بأن جان توفيت يوم الأحد 15 ديسمبر، معربين عن حزنهم العميق في البيان الذي جاء فيه: “نعلن ببالغ الأسى وفاة جان آدمسون الحبيبة. كانت أمًا وجدة وأختًا محبة، ومؤلفة ألهمت أجيالًا من القراء. سيظل دفؤها ولطفها حاضرًا في قلوب كل من عرفها، وستبقى ذكراها حية من خلال قصصها التي أحبها الجميع.”

وأضافت العائلة: “رغم حزننا العميق، فإننا نسعى للاحتفاء بحياتها الاستثنائية وما قدمته للعالم من إبداع ومحبة.”

من جانبها، وصفت دار النشر “ليدي بيرد” الراحلة بأنها “إحدى أبرز مؤلفي كتب الأطفال وأكثرهم احترامًا ومحبة.” وأشادت بإسهاماتها في الأدب، خاصة شخصية توبسي وتيم التي أبدعتها بالتعاون مع زوجها الراحل جاريث آدمسون، والتي أصبحت من أبرز أيقونات أدب الأطفال في العالم.

بوابة روز اليوسف