مبابي: هذه المرة فزت في “لوسيل”

أبدى الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، سعادته الغامرة بالانتصار بنتيجة (3-0) في مواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء أمس الأربعاء، بنهائي كأس الإنتركونتيننتال “كأس القارات للأندية”، في استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر مبابي على حسابه الشخصي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة له وهو يحمل الكأس معلقا: “كأس الإنتركونتيننتال تعود إلى مدريد. اللقب الثاني هذا الموسم”.

وأضاف: “هذه المرة فزت في استاد لوسيل. يحيا مدريد”.

يذكر أن مبابي قبل عامين وفي نفس اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول وعلى استاد لوسيل، خسر نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا ضد الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقاد مبابي ريال مدريد للتتويج ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، حيث سجل الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 37.

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