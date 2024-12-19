شاهد بالفيديو.. وسط جمع غفير من الحاضرين.. الممثلة الحسناء “هديل” تعلن حبها لعريسها “كابوكي” وتتغزل فيه بأبيات من الشعر والعريس يلهب حماس جمهوره من الأطفال بعباراته الكوميدية

تصدر خبر زواج الكوميديان ونجم السوشيال ميديا المعروف “كابوكي”, من الممثلة الحسناء “هديل”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العريس “كابوكي”, كان قد فاجأ المتابعين بظهوره مع عروسته “هديل”, قبل أيام في صور ومقاطع فيديو من عقد قرانهما بمدينة بورتسودان.

العروسين احتفلا بعد قرانهما, أمام جمع غفير من الحاضرين بمدينة بورتسودان, وظهرت العروس “هديل”, وهي تتغزل في عريسها بأبيات من الشعر أعلنت فيها حبها لزوجها “كابوكي”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد “كابوكي”, على غزل عروسته قائلاً: (أشوفك سبعة سبعة وريدك كسر فيني ضلعة”.

كما ألهب “كابوكي”, حماس جمهور من الأطفال بإطلاقه عباراته الكوميدية الشهيرة التي يحفظها الأطفال من جمهوره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين