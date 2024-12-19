السفارة السودانية .. جامعة القاهرة فرع الخرطوم لم يتم فتحها

بهذا تفيد الملحقية الثقافية بـ سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأن جامعة القاهرة فرع الخرطوم قد أُغلقت من السلطات السودانية في عام 1993م، وفيالسنوات الأخيرة شُكلت لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي السودانية والمصرية لإعادة فتحها في الخرطوم حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات وتوصلت إلى تفهمات متقدمة لإعادة فتح الجامعة، ونظراً لظروف الحرب لم تستأنف اللجنة أعمالها، ولم تصدُر قرارات من السلطات المختصة لفتح الجامعة، وعليه فإن أي إجراء بشأن جامعة القاهرة فرع الخرطوم يتوقف على صدور القرار من السلطات المختصة.