“الأمن مسؤلية الجميع” .. المدير العام لقوات الشرطة يلتقى وزير الشئون الدينية والأوقاف

التقى الفريق أول شرطة (حقوقى) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، الخميس، د / عمر بخيت محمد آدم وزير الشئون الدينية والأوقاف المكلف بحضور الفريق شرطة د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الادارية.

المدير العام لقوات الشرطة هنأ الوزير المكلف بنيله ثقة قيادة الدولة بتوليته حقيبة الشئون الدينية والأوقاف متمنياً له التوفيق والسداد كما تطرق اللقاء أيضاً إلى القضايا التى تدعم العمل الدعوى لبناء القيم السامية تحقيقاً للسلم المجتمعي وأثر ذلك منع الجريمة والحد منها.

من جانبه حيا وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف قوات الشرطة في عيدها السنوي مثمناً تضحيات منسوبيها ورباطهم مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين رئاسة قوات الشرطة ووزارة الشئون الدينية في العديد من الجوانب من أهمها العمل على إنفاذ برامج الشرطة المجتمعية وتحقيق أهدافها الرامية إلى تبصرة و توعية المجتمع بالمهددات وإشراكه في العملية الأمنية تحقيقاً لشعار (الأمن مسؤلية الجميع).