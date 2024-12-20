والي الجزيرة يدشن بدء إصدار الجواز الإلكتروني بالمناقل

وتقدم والي الولاية في حديثه بهذه المناسبة بالتهنئة على هذا الإنجاز الكبير الذي يكشف عن حجم الجهود المبذولة من قبل الشرطة لخدمة المواطن وتعهد بتقديم الدعم اللازم وتذليل جميع المعيقات كما أشاد بإنجازات شرطة الولاية والبرامج والخطط التي تنفذها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.

مدير شرطة الولاية أعرب عن سعادته بما تم تحقيقه من إنجازات في فترة زمنية وجيزة بمختلف إدارات شرطة ولاية الجزيرة والخدمية منها على وجه الخصوص معلناً بدء تقديم خدمة الجوازات من داخل محلية المناقل مبيناً بأن المكتب سوف يعمل علي تقديم خدمه متميزة مع إستمرار الجهود في إضافة نوافذ اخري و حقائب متجولة للمرضي وكبار السن تجنباً للإزدحام مقدماً شكره وتقديره للسيد وزير الداخلية والسيد المدير العام لقوات الشرطة وإدارة الجوازات والهجرة للإستجابة والمتابعة اللصيقة لخطوات العمل بالمكتب .

المكتب الصحفي للشرطة