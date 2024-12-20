عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة مقدم مقترح إعلان الإستقلال من داخل البرلمان

مقدم مقترح إعلان الإستقلال من داخل البرلمان ( أول برلمان سوداني) في الجلسة التأريخية يوم 19 ديسمبر 1955.. النائب عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة عن دائرة (البقارة غرب) إحدى دوائر إقليم دارفور وتمت إجازة المقترح بالإجماع وأعلن الإستقلال من داخل البرلمان .

▪︎ والده الناظر (دبكة) ناظر عموم قبيلة البني هلبة ولد بعدالفرسان جنوب غرب نيالا ونشأ في بيئة قومها القرأن الكريم والفروسية والشجاعة والإقدام وتربي علي قيم الخير والفضيلة حتي أصبح من الشخصيات الوطنية البارزة والمتفردة.

▪︎ ليس من صناع الإستقلال فحسب بل من رواد العمل السياسي والوطني وله إسهامات في مختلف المجالات وسيظل إنجازه بتقديم مقترح الإستقلال عملا وطنيا تأريخيا تفخر به الأجيال .. وعبر الحكومات التي تعاقبت علي البلاد تظل الأوسمة التي تقلدها ( النيلين والجمهورية والإنجاز السياسي / من الطبقة الأولي) علي صدر كل السودانيين فخرا وعزة وإباء ..