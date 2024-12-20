رياضية

فنربخشة يتوصل لاتفاق مع النصر بشأن تاليسكا

2024/12/20
nasr saudi
النصر السعودي

توصل النصر السعودي لاتفاق بشأن انتقال نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان عملاق الدوري التركي في مفاوضات متقدمة طوال الفترة الماضية لضم تاليسكا المنضم إلى النصر في صيف 2021 قادما من جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية: “النصر حسم الاتفاق مع فنربخشة بشأن التعاقد مع تاليسكا، وتبقى بعض التفاصيل الأخيرة لحسم الصفقة بشكل رسمي”.

وأشارت: “النصر سيتحمل جزء من راتب تاليسكا مع فنربخشة، والإيطالي جويدو فينجا (الرئيس التنفيذي للعالمي) يوجد حاليا في تركيا لحسم الصفقة، سواء كانت بالإعارة بأحقية الشراء، أو دون وضع ذلك البند”.

وسجل تاليسكا 76 هدفا وصنع 10 آخرين بقميص النصر في 102 مباراة، علما بأن اللاعب في الموسم الحالي سجل 8 أهداف في 19 مواجهة.

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