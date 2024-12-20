توريس: لا يمكن إيقاف برشلونة في هذه الحالة

أكد فيران توريس، مهاجم برشلونة، أنه يتمتع بأعلى مستويات الثقة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تعم جميع اللاعبين في غرفة الملابس.

ويعيش برشلونة فترة صعبة في الدوري الإسباني، حيث حصد فقط 5 نقاط من آخر 5 مباريات، بتحقيق فوز وحيد، وتعادلين، وخسارتين. وعلى النقيض، يقدم الفريق أداءً مميزًا في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.

وقال توريس في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: “نحن مستعدون لتحمل الضغط، وإذا لم نحقق النتائج المطلوبة، قد نواجه بعض التوتر، لكننا نحافظ على الهدوء والثقة.”

وأضاف: “الموسم يشبه سباق الماراثون، ومن الطبيعي أن نمر بفترات قد لا نكون فيها في أفضل حالاتنا.”

واختتم حديثه قائلًا: “علينا أن نحافظ على هدوئنا لأننا نتمتع بديناميكية إيجابية. يجب أن نسعى جاهدين للوصول إلى أفضل مستوى لدينا، وعندما نحقق ذلك، لن يستطيع أحد إيقافنا.”

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