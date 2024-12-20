الاتحاد العربي للعاملين في الصحة.. د.تجاني حسن رئيسا للجنة الشباب والتشغيل

انتخب الاتحاد العربي للعاملين في الصحة الدكتور تجاني محمد حسن المدير التنفيذي لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور رئيساً للجنة الشباب والتشغيل بالاتحاد العربي للعاملين في الصحة في المؤتمر الثامن للاتحاد ببغداد الذي أختتم اعماله الخميس.