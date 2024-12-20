سياسية
وزير التنمية العمرانية يلتقي نظيره الصيني على هامش أعمال مؤتمر الإسكان العرب بالجزائر
التقى صلاح الولي وزير التنمية العمرانية وزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية ني هونغ علي هامش أعمال مؤتمرالإسكان العرب الثامن الذي تستضيفه جمهورية الجزائرهذه الايام.
وقال فى تصريح(لسونا) “جددت شكري وامتناني لشعب وقيادة الصين لوقفتهم الى جانب شعبنا ودعمهم السياسي” .
واضاف انه تم حوار بنّاء حول قضايا التنمية الحضرية التي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك .
وقال قدمت شرحا لنظيري الصيني حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من قبل مليشيا آل دقلوا الارهابية، واتفقّنا علي تطوير مذكرة تفاهم بين الوزارتين في المستقبل القريب ويتم توقيعها بحضور قيادة البلدين ، و قال تم التأكيد على فرص تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في اطار الاستعداد اللازم لإعادة الإعمار ، وكان الوزير برفقة سفيرة السودان لدي جمهورية الجزائر .
سونا