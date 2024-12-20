وزير التنمية العمرانية يلتقي نظيره الصيني على هامش أعمال مؤتمر الإسكان العرب بالجزائر

وقال قدمت شرحا لنظيري الصيني حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من قبل مليشيا آل دقلوا الارهابية، واتفقّنا علي تطوير مذكرة تفاهم بين الوزارتين في المستقبل القريب ويتم توقيعها بحضور قيادة البلدين ، و قال تم التأكيد على فرص تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في اطار الاستعداد اللازم لإعادة الإعمار ، وكان الوزير برفقة سفيرة السودان لدي جمهورية الجزائر .

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