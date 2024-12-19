صحة الخرطوم تطلق قافلة اسناد صحي متكامل لخدمة (4)الف و500 مواطن ببحري

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عبر لجنة الطوارئ الصحية، عن تسيير قافلة الإسناد الثانية لمحلية بحري، مستهدفة تقديم الخدمات الصحية لنحو 4,500 مواطن في منطقتي السامراب وطيبة الأحامدة. وتستمر القافلة لمدة أسبوع ابتداءً من يوم أمس، وتشمل عيادات ميدانية، فرق استجابة سريعة، برامج صحة وسلامة المياه، الرقابة على الأطعمة في الأسواق، كلورة مياه الشرب، برامج التغذية، التحصين، وتعزيز الصحة.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، خلال تفقده انطلاق القافلة، أن الوزارة ملتزمة بمعالجة جميع الإشكاليات الصحية للمواطنين الذين تعرضوا للتهجير والانتهاكات الممنهجة من قبل الميليشيات المتمردة. وأوضح أن القافلة تضم 12 مركبة مجهزة بكوادر طبية تعمل في مجالات الرعاية الصحية الأولية، تعزيز الصحة، الوبائيات، والطب العلاجي.

وأضاف د. فتح الرحمن أن الوزارة سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها لدعم استقرار المواطنين في ولاية الخرطوم، موضحًا أن القافلة وفرت الأدوية المجانية، خدمات التغذية، والكوادر الصحية المؤهلة لسكان محلية بحري.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الطوارئ، محمد التجاني، أن القافلة تعمل من خلال أربعة فرق صحية موزعة على المدارس، لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمستهدفين. كما أشار إلى الاستعانة بسيارات إسعاف لبرنامج الإحالة، حيث تم نقل بعض الحالات إلى مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح ومستشفيي النو والبلك. وأكد استمرار العمل حتى استقرار الوضع الصحي، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية من خلال العيادات المحلية والنظام الصحي بمحلية بحري.

يُذكر أن العيادات المتنقلة ضمن القافلة تقدم فحوصات للملاريا وحمى الضنك، بالإضافة إلى خدمات للأمراض المزمنة والدعم النفسي.

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