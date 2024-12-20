ترتيبات لعودة (1163) نازح بالشمالية إلى ولاية سنار

ترأس والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، اجتماعًا بمكتبه يوم الخميس لمناقشة ترتيبات العودة الطوعية لنازحي ولاية سنار المقيمين بالولاية الشمالية. حضر الاجتماع الأمين العام للشؤون الاجتماعية الأستاذة منال مكاوي إبراهيم، مفوض مفوضية العون الإنساني د. عبد الرحمن علي خيري، أمين ديوان الزكاة الأستاذ الهادي محمد أحمد، والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير الوقيع.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أوضحت الأمين العام للشؤون الاجتماعية أن الوالي أكد أهمية تشكيل لجان بالمحليات لتنسيق عملية العودة الطوعية، مشيرة إلى أن الترتيبات تشمل تفويج 1,163 أسرة خلال اليومين المقبلين من الولاية الشمالية إلى ولاية سنار، بالتعاون بين حكومة الولاية وديوان الزكاة.

وأعربت عن تقديرها لدور ديوان الزكاة وجهوده الكبيرة، وللأسر التي استضافت النازحين في الولاية الشمالية، مؤكدة أن الاجتماعات ستتواصل لضمان نجاح عملية التفويج وسلامة وصول الأسر إلى ولاية سنار.