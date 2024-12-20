حكومة غرب كردفان تعلن ترتيبات تأمين امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

وجه الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان، الأستاذ إبراهيم يوسف عبدالرحمن، التهنئة للشعب السوداني والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان.

وأشاد عبدالرحمن، خلال كلمته في اللقاء الجامع للجنة العليا للامتحانات واللجان المساندة وعدد من ممثلي مجتمع محلية النهود، بجهود القوات المسلحة في التصدي للمليشيات المتمردة، مؤكداً دورها الوطني في حماية أمن واستقرار البلاد.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023، أعلن عبدالرحمن بدء العملية الأمنية لتأمين الامتحانات بمدينة النهود، موضحاً إعداد خطة أمنية متكاملة لضمان استقرار الأوضاع وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء آمنة.

كما أعرب عن تقديره لمساهمة مجتمع النهود في استقبال الطلاب من مختلف مناطق السودان، مؤكداً تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الامتحانات.

من جانبه، عبر مدير عام وزارة التربية والتوجيه ووزير التربية المكلف بالولاية، الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام، عن شكره للجهات الرسمية والشعبية التي ساهمت في تنظيم الامتحانات بمحلية النهود.

وأثنى على جهود أمير عموم قبائل دار حمر، عبدالقادر منعم منصور، في تسهيل الترتيبات اللازمة، مؤكداً جاهزية مراكز الامتحانات ومقار سكن الطلاب الوافدين.

وأشار رحمة الله إلى أهمية دعم الامتحانات لضمان استمرارية العملية التعليمية بالولاية، مؤكداً التزام جميع الأطراف بإنجاح هذه المهمة الوطنية.

سونا