رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يطلع على خطة وزارة الثقافة والإعلام

اطّلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على خطة وزارة الثقافة والإعلام للتطوير والتحديث في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الثقافة والإعلام المتضررة بسبب الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس بوزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الإعيسر، الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ملفات هامة تتعلق بتطوير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى قضايا الثقافة والسياحة.

وأشار الإعيسر إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لترقية وتطوير هذه المؤسسات، مشيداً بالدور الوطني للإعلام في المرحلة الراهنة. كما أوضح الوزير أنه نقل للبرهان هموم الصحفيين والأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع الصحفي في البلاد.

وأكد الإعيسر أن الوزارة تعكف على تطوير مؤسسات إعلامية قوية وتأسيس منصات جديدة تتماشى مع التطور التقني، لتسهم بفعالية في دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في معركتهم المصيرية.

وشدد الوزير على أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام الكبير بترقية قطاع الإعلام والثقافة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتحديث المؤسسات الإعلامية بما يواكب متطلبات العصر. ودعا الشباب العاملين في هذا المجال إلى التعاون لتحقيق نجاح هذه المشروعات الجديدة.