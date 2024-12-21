مستشفى الشرطة ربك تنفذ مخيماً علاجياً مجانياً إحتفالاً بالعيد السنوي لقوات الشرطة

في إطار الإحتفالات بالعيد ال 70 لقوات الشرطة ومواصلةً لجهودها في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع نظمت مستشفى الشرطة ربك يومًا صحيًا علاجيًا مجانيًا برعاية الفريق شرطة طبيب أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية وإشراف اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبدالمالك مدير شرطة ولاية النيل الابيض وبحضور والي الولاية ووزير الصحة ووزير المالية بالولاية ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة، واحتوى المخيم العلاجي المجاني علي عيادات إختصاصيين وطبيب عمومي معمل و صيدلية.

اللواء شرطة / تاج الدين حبيب الله قدم الشكر لوالي الولاية ووزير الصحة للإهتمام بالحقل الصحي والدعم المستمر في توفير كافة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى.

من جانبه إمتدح والي الولاية الأستاذ / عمر الخليفة الدور الخدمي الذي تقوم به الشرطة بوجه عام ومستشفى الشرطة ربك على وجه الخصوص تجاه مصابي معركة الكرامة والمواطنين مثمناً حجم العمل الجاد والطموح لتوطين العلاج بالولاية كما هنأ الشرطة السودانية على إمتداد الوطن بالعيد 70.