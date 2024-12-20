مجلس الوزراء الإنتقالي يطمئن على سير الإستعدادات لإنطلاق إمتحانات الشهادة السودانية

عقد مجلس الوزراء الانتقالي، الخميس، جلسة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، اطمأن خلالها على سير التحضيرات والاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لعام 2023، والمقرر انطلاقها في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف، أحمد الخليفة عمر، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع امتحانات الشهادة السودانية، مشدداً على أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد دون تأخير.

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