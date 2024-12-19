السيسي وأردوغان: أهمية حماية سيادة ليبيا و السودان والصومال وسوريا

الرئيس التركي أعرب عن تقديره للجهود المصرية مؤكدا اتفاقه مع الرئيس السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام بالمنطقة