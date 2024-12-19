سياسية
السيسي وأردوغان: أهمية حماية سيادة ليبيا و السودان والصومال وسوريا
قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
الرئيسان #السيسي وأردوغان أكدا ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات
الرئيسان السيسي وأردوغان أكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار
الرئيس التركي أعرب عن تقديره للجهود المصرية مؤكدا اتفاقه مع الرئيس السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام بالمنطقة
#الرئيس_السيسي أكد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال #سوريا وسلامة أراضيها وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع لنجاح العملية الانتقالية
الرئيسان السيسي وأردوغان أكدا إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية وضرورة وقفها بشكل فوري.
القاهرة الإخبارية