أستاذ طب نفسى: الأطفال تهتز ثقتهم بأنفسهم وفقا لعدد اللايكات

كشفت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر التأثير السلبى لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على الفرد والمجتمع.

وقالت صفاء حموده خلال حوارها مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي شريف عامر أن هناك تاثير نفسي سلبي كبير لمواقع التواصل الاجتماعي على الاطفال لأنهم يستقبلون فقط ولا يمارسون انشطه.

وأضافت صفاء حمودة أن الاطفال يتأثرون نفسيا بمواقع التواصل الاجتماعي وتهتز ثقتهم بانفسهم وفقا لعدد اللايكات.

وتابعت استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر انه لابد من أقامه الحوار مع الاطفال وحثهم على استخدام عقلهم الناقد تجنبا لتاثير مواقع التواصل الاجتماعي عليهم.

وأشارت استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إلى أن الدراسات تؤكد وجود تغير كبير في سمات الشخصيه المصرية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

صدى البلد