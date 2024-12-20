شاهد بالفيديو.. انهالت عليها الأموال خلال حفل بالسوداني.. منال البدري أول مطربة سودانية تحصل على نقطة بالعملة الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثارت ضجة واسعة بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المطربة المعروفة منال البدري, وهي تغني في حفل خاص.

ووفقاً لما أورد المتابعون فإن الحفل أقيم بمدينة بورتسودان, وحصلت فيه المطربة على أموال طائلة من العملة الجديدة فئة ألف جنيه, التي تمت طباعتها مؤخراً.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد المعلقون أن الفنانة منال البدري, تعد أول مطربة سودانية تحصل على نقطة بالعملة الجديدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين