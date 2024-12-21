رئيس ريال مدريد يهدي غانم المفتاح قميص ريال مدريد – فيديو

أهدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قميص أبطال كأس القارات للأندية رقم 9، وهو رقم نجم الفريق كيليان مبابي، إلى الملهم القطري البطل غانم المفتاح.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إهداء بيريز للقميص إلى المفتاح، وحرصه على التصوير معه باستاد لوسيل في قطر، في لقطة لقيت إشادة واسعة من المستخدمين الذين تناقلوها على نطاق واسع .

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الشاب القطري غانم المفتاح سفيراً لـ”الفيفا”.

ويرى المفتاح أن كرة القدم تقرب بين الناس والشعوب، وتمنى أن يمكنه هذا المنصب الجديد من زيادة ذلك التأثير.

وفاز ريال مدريد بلقبه التاسع في بطولة كأس القارات للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الرئيس بيريز لشبكة تلفزيون مدريد: “أنا راضٍ جداً. هذا ليس مجرد لقب آخر فحسب، بل هو لقب بطل العالم. إنها المرة التاسعة التي نتوّج بها باللقب. إنه لقب جميل للغاية وكنا متحمسين للغاية للفوز به”.

وأضاف: “بدأنا هذا الموسم مع لقبين وسنواصل النضال في المسابقات المتبقية: الدوري، دوري أبطال أوروبا والمزيد”.

وتابع: “الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك فريق جيد ومدرب جيد. هذا ما حاولت القيام به لسنوات عديدة ولدينا الطموح لمواصلة الفوز بالألقاب”.

الشرق القطرية