تشهد قمة بين برشلونة – أتلتيكو مدريد .. مواعيد مباريات اليوم السبت 21

تفتتح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 منافسات كأس الخليج 26 بالكويت، فيما تتجه الأنظار إلى قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويلتقي منتخب الكويت مع عمان، فيما يواجه منتخب قطر نظيره الإماراتي في الجولة الافتتاحية من منافسات خليجي 26.

وفي الليغا، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على برشلونة متصدر الليغا الذي يحاول استعادة توازنه.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف أستون فيلا فريق مانشستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة 17.

كأس الخليج:

الكويت – عمان (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

قطر – الإمارات (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)

الدوري الإنجليزي الممتاز:

أستون فيلا – مانشستر سيتي (15:30 بتوقيت السعودية و14:30 بتوقيت مصر)

إبسويتش تاون – نيوكاسل يونايتد (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

وست هام – برايتون (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

كريستال بالاس – أرسنال (20:30 بتوقيت السعودية و19:30 بتوقيت مصر)

الدوري الإسباني:

أوساسونا – أتلتيك بلباو (20:30 بتوقيت السعودية و19:30 بتوقيت مصر)

برشلونة – أتلتيكو مدريد (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)

الدوري الإيطالي:

جنوى – نابولي (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

ليتشي – لاتسيو (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)

الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت – ماينز (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)

باير ليفركوزن – أغسبورغ (20:30 بتوقيت السعودية و19:30 بتوقيت مصر)

الدوري العراقي:

الكهرباء – الشرطة (14:30 بتوقيت السعودية و13:30 بتوقيت مصر)

دهوك – القاسيم (17:15 بتوقيت السعودية و16:15 بتوقيت مصر)

الدوري المصري:

غزل المحلة – الاتحاد السكندري (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

الإسماعيلي – بيراميدز (21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر)