الفاشر.. إسقاط أربعة مسيرات كانت تستهدف المواطنين بالأحياء الغربية للمدينة

شهد يوم الجمعة بمدينة الفاشر هدوءا نسبيا مع تعزيز سيطرة قواتكم المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين على زمام الأمور.

▪︎ نفذت قواتنا بإسناد من سلاح الجو عمليات إستباقية حققت من خلالها الأهداف المرسومة بدحر تجمعات للعدو على تخوم المدينة.

يهنئ قائد الفرقة السادسة مشاة وقادة القوة المشتركة الشعب السوداني بمناسبة ذكري إعلان الإستقلال من داخل البرلمان مبشرين بحسم مليشيا أسرة دقلو الإرها_بية قريبا .