لدى لقائه خالد الإعيسر: ياسر العطا يؤكد أهمية دور الإعلام في حرب الكرامة

أكد الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي، مساعد القائد العام، أهمية دور الإعلام في حرب الكرامة، مرحبا بخطة وزارة الثقافة والإعلام في سياق تجويد العمل بالمؤسسات الإعلامية وتطويرها،كونها عنصرا داعما للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

ووقف الفريق العطا لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر مساء الجمعة، على خطة الوزارة في سياق التطوير المنشود للمؤسسات الإعلامية بالبلاد.

وقال الإعيسر في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن وزارة الثقافة والإعلام ستكون داعمة عبر مؤسساتها، للمؤسسة العسكرية والقوات المشتركة وكل القوات المساندة حتى تتحرر البلاد من المليشيات والعصابات التي قدمت من خارج الحدود.

وأضاف الإعيسر “تفاكرنا حول العديد من الملفات على رأسها قضية الإعلام المساند للجيش السوداني في معركة الكرامة”، مبينا انه عرض على عضو مجلس السيادة الإنتقالي خطة الوزارة في سياق التطوير المنشود لهذه المؤسسات الإعلامية.

وعبر عن تقدير قطاع الإعلام لتفاعل مساعد القائد العام مع قضايا الإعلام وعلى ترحابه ودعمه الكبير لمؤسسات الإعلام، مبيناً أنه رحب بكل الخطة التي وضعتها الوزارة، وأنه أعرب عن دعمه لها.

وقال إن لقاء الفريق أول ركن ياسر العطا له خصوصية لما للرجل من إسهامات كبيرة في حرب الكرامة والمواقف الوطنية المعروفة والمعهودة لدى كل الشعب السوداني.

وختم الإعيسر “نرسل تحيه خاصة للقوات المسلحة في أرض المعارك وفي كل بقاع السودان ونشكر القوات التي تدافع عن الأمة السودانية”.

سونا