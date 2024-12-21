مناوي يشارك في مؤتمر الاحزاب الاشتراكية بالمغرب

وصل القائد مني أركو مناوي حاكم اقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلى مدينة الدار البيضاء (كازابلانكا) في المملكة المغربية، للمشاركة في الفعاليات الجارية حاليًا في الرباط، والتي تتعلق بمؤتمر الأحزاب الاشتراكية العالمية.

ويخاطب السيد مناوي المؤتمر، حيث يستعرض أوضاع السودان وآثار الحرب، بالإضافة إلى الدعوة إلى الخطوات التي ينبغي على هذه الأحزاب اتخاذها.