سياسية
مناوي يشارك في مؤتمر الاحزاب الاشتراكية بالمغرب
وصل القائد مني أركو مناوي حاكم اقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلى مدينة الدار البيضاء (كازابلانكا) في المملكة المغربية، للمشاركة في الفعاليات الجارية حاليًا في الرباط، والتي تتعلق بمؤتمر الأحزاب الاشتراكية العالمية.
ويخاطب السيد مناوي المؤتمر، حيث يستعرض أوضاع السودان وآثار الحرب، بالإضافة إلى الدعوة إلى الخطوات التي ينبغي على هذه الأحزاب اتخاذها.
تعتبر الأحزاب الاشتراكية قوى مؤثرة عالميًا ولها وجود بارز في حكومات العديد من الدول.
كما تأتي مشاركة القائد مناوي في هذه الفعالية ضمن جولاته الخارجية لشرح مايتعرض له السودان من عدوان ممنهج بواسطة المليشيا المتمردة وداعميها.
سونا