إنزال جوي لأدوية التأمين الصحي فرع شمال دارفور

وصلت الى حاضرة ولاية شمال دارفورالفاشر عبر الإسقاط الجوي حزمة من أدوية التأمين الصحي بالولاية وذلك ضمن الجهود المبذولة من رئاسة الصندوق وبإهتمام بالغ ومتابعة لصيقة من د. فاروق نورالدائم المدير العام للتأمين الصحي ويأتي ذلك ايضا ثمرة جهود وتعاون مشترك بين قيادة الجيش والصندوق دلالة واضحة على اهتمام الدولة بأمر الصندوق ويأتي التعاون المباشر من قيادة القاعدة الجوية في عملية إنزال أكثر من (2طن) من قائمة الأدوية الأساسية للتأمين الصحي فرع ولاية شمال دارفور شملت على أدوية الأمراض المزمنة المضادات الحيوية بالإضافة إلى الدربات وسط فرحة عمت جمهور المشتركين الذين يترددون على المراكز والنوافذ الخدمية بمدينة الفاشر.