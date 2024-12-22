وصول المعدات والأجهزة الخاصة بالمستشفى الميداني لمنظمة سمارتن بيرس الأمريكية لمدينة القضارف – صورة

وكان في استقبالها د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف ووفد المنظمة برئاسة قائد الفريق د. شامان همتون والمدير الطبي للمستشفى ومستشار وزارة الصحة بروفيسور دفع الله علم الهدى.

وقال وزير الصحة المكلف بالولاية أن وصول معدات المستشفى الميداني إلى القضارف ستعقبه عمليات التركيب وبداية العمل بالمستشفى الذي سوف يسهم في علاج كثير من الحالات المرضية خصوصاً وأن الولاية استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب بجانب تخفيف الضغط على مستشفيات الولاية الأخرى متقدماً بشكره لكل من ساهم في وصول المعدات الى المستشفى.