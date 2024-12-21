السودان يطلب من أمريكا تصنيف المليشيا مجموعة إرهابية والضغط على الإمارات لوقف مدها بشحنات السلاح

طلب السفير الحارث إدريس الحارث المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة من الولايات المتحدة أن تصنف مليشيا الدعم السريع مجموعة إرهابية، وأن تضغط على الإمارات لوقف شحنات السلاح، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يوقف الحرب.

وقال الحارث في بيان له بجلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن السودان في التاسع عشر من ديسمبر الجاري ان جملة ما خصصته أمريكا للإغاثة الإنسانية فاقت أكثر من بليون دولار، مشيرا الى أن وزارة الخارجية الأمريكية واصلت بشكل منتظم إداناتها لفظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع، مضيفاً ان أمريكا طلبت من المليشيا رفع الحصار عن مدينة الفاشر، منوها الى المساعي التي بُذلت في الكونغرس لتجريم الدعم السريع ووقف تصدير السلاح إلى الإمارات، فضلا عن ارتباط وكالة العون الأمريكية والمبعوث الأمريكي مع حكومة السودان والزيارات التي قاموا بها.

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