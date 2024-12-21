شاهد بالفيديو.. زوجة الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر تباغته بسؤال على الهواء والشيخ يقر ويعترف: (دي شريكة الحياة ورفيقة الدرب)

فاجأت زوجة الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر, زوجها برسالة تحمل سؤال وفتوى دينية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ الشيخ أثناء تقديمه محاضرة دينية أمام جمع غفير من تلاميذه ومحبيه.

الشيخ تلقى رسالة من سيدة تقول فيها (ما هو رأي الدين في أن تحكم المرأة زوجها؟ هل يجوز أم الزوج هو الذي يحكم الزوجة).

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ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ الشيخ عندما علم أن السائلة هي زوجته إشراقة بشير حسن.

الشيخ قال : (دي زوجتي وشريكة الحياة ورفيقة الدرب) لكنه رد على الفتوى التي أرسلتها بطريقته الساخرة والمعهودة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين