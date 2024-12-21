شندي.. ارتفاع ملحوظ في الأسعار وإغلاق جُزئي للأسواق

إرتفعت مُؤخراً أسعار معظم السلع. وبلغ سعر كيلو السكر ثلاثة ألف جنيه من 2300.. وإرتفع سعر لتر زيت الطعام زهرة الشمس من خمسة الى ستة ألف جنيه.. فيما تلاحظ إغلاق كثير من المحال التجارية. وتشترط بعض محلات بيع الجملة و التسديد بواسطة التطبيقات المصرفية.. وتتفادى إستلام العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه.

ووقفت التيار على سير عملية استبدال العملة.. ويتوقع كثيرون تمديد فترة الاستبدال بسبب صعوبات تواجه الراغبين في توريد مدخراتهم للمصارف، خاصة من لم يسبق لهم فتح حساب.

التيار